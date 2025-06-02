LA LEGENDE DE MONTE-CRISTO – SUMMUM Grenoble

LA LEGENDE DE MONTE-CRISTO Début : 2026-06-05 à 20:00. Tarif : – euros.

1815, Edmond Dantès, jeune capitaine, estvictime d’une machination etest injustementemprisonné au soir de ses fiançailles avec la belleMercédès,dans les geôles duchâteau d’If aularge de Marseille. Après quatorze années de captivité, il parvient à s’échapperet l’aventure leconduit autrésorcachédel’île de Monte-Cristo.Il entame une nouvelle vie sous le nom du Comtede Monte-Cristo. Devenu riche et puissantmaisayant perdu l’amour de sa vie,Dantès est biendéterminé à assouvir sa vengeance en faisant payer ceux qui l’ont envoyé en prison…«La Légende de Monte-Cristo, le Musical» est une adaptation en comédie musicale du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas et sera l’évènement de l’année 2026.Avec GJON’S TEARS dans le rôle de DANTES et PHILIPPINE LAVREY dans celui de MERCEDESet plusd’une vingtaine de personnes sur scène,ce spectacle, mis en scène par SERGE POSTIGO fera vibrerlesspectateurs au travers de chansons, chorégraphies et décors fabuleux.A partir de JANVIER 2026 au DOME DE PARIS et en tournée dans toute la France ainsi qu’en Suisseet en Belgique

SUMMUM RUE HENRI BARBUSSE 38100 Grenoble 38