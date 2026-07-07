LA LÉGENDE DE PYRÈNE Castelbiague
mardi 7 juillet 2026 · Castelbiague
Informations pratiques
Castelbiague
LA LÉGENDE DE PYRÈNE
AU LIEU DIT LES MURRETS Castelbiague Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Natacha Brouat chant lyrique & conte, Marie-Astrid Arnal piano.
L’été est là et c’est bientôt l’heure de se retrouver pour une série de concerts à travers les Pyrénées avec la légende de Pyrène, une création qui vous fera voyager loin et tout près à la fois puisqu’il s’agit d’un conte mêlant mythologie ancienne et musique classique, avec le piano de Marie-Astrid Arnal, en pleine nature, accordé à nos ruisseaux champêtres…. 12 .
AU LIEU DIT LES MURRETS Castelbiague 31160 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Natacha Brouat, opera singer and storyteller; Marie-Astrid Arnal, piano.
L’événement LA LÉGENDE DE PYRÈNE Castelbiague a été mis à jour le 2026-06-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE