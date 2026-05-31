LA LÉGENDE DE TSOLMON – CONTE FRANCO-MONGOLE, Département du Loiret,

LA LÉGENDE DE TSOLMON – CONTE FRANCO-MONGOLE Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Lorsque la pianiste Susanna rencontre Mandakh, virtuose de la vièle et du chant diphonique, le duo Gobi Rhapsodie naît comme une évidence, et avec lui une musique unique et envoûtante, au croisement des chants mongols et de la musique classique et jazz. S’appuyant sur la légende du morin khuur (vièle à tête de cheval), le duo nous offre une histoire folle et émouvante, au coeur de la Mongolie.

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