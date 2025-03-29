La Légende des Chevaliers Porte Saint-Jean Provins

La Légende des Chevaliers Porte Saint-Jean Provins samedi 29 mars 2025.

La Légende des Chevaliers

Porte Saint-Jean Les Fossés des Remparts Provins Seine-et-Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-03-29

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-03-29 2025-05-19 2025-06-14 2025-06-16 2025-07-02 2025-09-01 2025-09-15 2025-10-20

Vivez une aventure médiévale épique au temps des Comtes de Champagne !

.

Porte Saint-Jean Les Fossés des Remparts Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 67 39 95 equestrio@wanadoo.fr

English : The Legend of the Knights

An epic adventure in the universe of the Counts of Champagne!

German :

Erleben Sie ein episches mittelalterliches Abenteuer in der Zeit der Grafen der Champagne!

Italiano :

Vivete un’epica avventura medievale al tempo dei Conti di Champagne!

Espanol :

¡Vive una épica aventura medieval en la época de los Condes de Champaña!

