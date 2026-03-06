La Légende des Chevaliers Porte Saint-Jean Provins

La Légende des Chevaliers

Porte Saint-Jean Les Fossés des Remparts Provins Seine-et-Marne

Début : 2026-03-28

fin : 2026-11-01

2026-03-28

Vivez une aventure médiévale épique au temps des Comtes de Champagne !

Porte Saint-Jean Les Fossés des Remparts Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 67 39 95 equestrio@wanadoo.fr

English : The Legend of the Knights

An epic adventure in the universe of the Counts of Champagne!

