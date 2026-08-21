La légende des cloches de l’Abbaye de Talloires et la Révolution française, Baie de Talloires, Talloires-Montmin

Informations pratiques

La légende des cloches de l’Abbaye de Talloires et la Révolution française 18 – 20 septembre Baie de Talloires Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

La légende des cloches englouties

Revivez la nuit du célèbre bûcher des archives de l’abbaye, et découvrez ce que sont devenues ses cloches.

Quand l’État fondait les cloches

Sous la Révolution, l’État réquisitionne le bronze des cloches dans toutes les églises de France pour en faire de la monnaie et des canons.

À Talloires, les révolutionnaires brûlent les archives de l’abbaye et abattent le clocher de l’église abbatiale.

La nuit de la légende

On raconte que les cloches n’ont jamais rejoint les fonderies. Des moines les auraient dérobées pendant la nuit pour les cacher en lieu sûr, au fond du lac. Personne ne les a jamais retrouvées.

Le concept

• Vidéos et énigmes : à chaque étape, une courte vidéo raconte ce qui s’est joué là, puis une question invite à observer ce qui subsiste sur place.

• Géolocalisation : les contenus se débloquent automatiquement au fil du parcours, grâce au GPS.

• En autonomie : ni médiateur ni groupe constitué, chaque famille avance à son rythme.

⏱️ Le format

• 5 étapes sur environ 2 kilomètres

• 50 min

• Cheminement facile, sur trottoirs et sentiers piétons

POUR COMMENCER L’AVENTURE :tresorus.fr/app

Baie de Talloires 390 Rte du Port, 74290 Talloires-Montmin Talloires-Montmin 74290 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « http://tresorus.fr/app »}] http://tresorus.fr/app

La légende des cloches englouties

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