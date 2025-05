La Légende des Fleurs d’Eau – Cosmopolis Nantes, 18 mai 2025 16:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-18 16:00 – 17:30

Gratuit : non Gratuit. Sur réservation : Tél. 02 52 10 82 00

Projection et rencontre proposées dans le cadre du 12e Festival Printemps Coréen sur le thème « Harmonie et Grandeur de la Nature » Heo Sun-jik, une plongeuse avec 87 ans d’expérience, regrette le jardin secret sous-marin où abondaient des abalones (ormeaux) et des coquilles Saint-Jacques, et où les fleurs d’eau fleurissaient. Chae Ji-ae, est revenue à Jeju de Séoul pour reprendre la plongée et rêve de visiter cet endroit mythique. Ces deux plongeuses, malgré la différence d’âge, tissent une amitié unique et se lancent dans un voyage pour retrouver ce jardin secret où les fleurs d’eau murmurent.La caméra de la cinéaste Koh Hee-young se fait discrète, laissant ainsi le temps nécessaire aux spectateurs de prendre le pouls de cette communauté de toutes les générations, de même que celui de la vie aquatique : flore et faune colorées, tout un écosystème en danger aujoud’hui…

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr