La Légende des Poyeux Chacé Bellevigne-les-Châteaux

La Légende des Poyeux

Chacé 36 rue de l’Eglise Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Début : 2025-12-17 17:00:00

fin : 2025-12-19 21:00:00

2025-12-17 2025-12-22

Entrez dans la Légende des Poyeux dégustation verticale de nos Saumur et Champigny sur trois terroirs et trois millésimes, accompagnée d’accords de fêtes.

Il existe des lieux où le temps se dépose autrement…

Les 17, 18, 19, 22 et 23 décembre, de 17h à 21h, entrez dans la légende des Poyeux et laissez-vous surprendre par une expérience unique au cœur de nos terroirs.

Au programme une dégustation verticale exceptionnelle orchestrée par Fabien Duveau, mettant à l’honneur trois identités emblématiques

– Saumur Blanc · Poyeux

– Saumur Champigny · Bas Poyeux

– Saumur Champigny · Hauts Poyeux

Trois terroirs, trois millésimes (2021, 2022, 2023), neuf expressions qui révèlent toute la richesse et la profondeur des Poyeux.

Pour sublimer cette exploration, profitez également d’une dégustation d’accords de fêtes huîtres, foie gras, fromages et truffe… l’alliance parfaite entre finesse du vin et gourmandise.

PRECISIONS HORAIRES

Du mercredi 17 au vendredi 19 décembre 2025 de 17h à 21h.

Du lundi 22 au mardi 23 décembre 2025 de 17h à 21h. .

Chacé 36 rue de l’Eglise Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 42 23 contact@fabienduveau-vigneron.fr

English :

Enter the Légende des Poyeux: a vertical tasting of our Saumur and Champigny wines from three terroirs and three vintages, accompanied by festive pairings.

