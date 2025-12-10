La légende d’Olentzero Musée Basque Bayonne

La légende d’Olentzero

Musée Basque 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Parcours conté de la légende d’Olentzero, messager de la lumière, suivi de la décoration d’une étoile.

Pour les 2-4 ans.

Sur inscription. .

Musée Basque 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 am.gale@musee-basque.fr

English : La légende d’Olentzero

L’événement La légende d’Olentzero Bayonne a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Bayonne