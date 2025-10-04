La légende du cocotier Le Podium Les Pieux

La légende du cocotier Le Podium Les Pieux samedi 4 octobre 2025.

La légende du cocotier Samedi 4 octobre, 17h30 Le Podium Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T17:30 – 2025-10-04T18:30

Fin : 2025-10-04T17:30 – 2025-10-04T18:30

Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre organié par la bibliothèque départementale de la Manche :

Céline Ripoll : légendes du Pacifique

Un jour de 2005, Céline partit à la recherche d’une légende. Celle d’un guerrier au visage uniquement tatoué d’un côté, Nikorima.

Aux Marquises, elle va collecter la parole, la tradition orale, les chants anciens et les gestes des danses. La légende la conduira sur l’île de Pâques où elle s’installera.

Autrice de nombreux recueils et albums, fondatrice de Moai éditions, elle nous embarque à la découverte des cultures d’Océanie, trop souvent méconnues.

La légende du cocotier

Sur les plages de Tahiti, le père de Hina, un grand chef, décide de marier sa fille au prince du lac Vaihiria. Mais qui est ce prince ? Hina voudra-t-elle de lui ?

Un spectacle où le conte se mêle aux danses et comptines de Tahiti.

Durée 60 min

Âge : 5 ans +

Le Podium La fosse 50340 les Pieux Les Pieux 50340 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 10 11 20 »}]

Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre organié par la bibliothèque départementale de la Manche :

Delphine Vaute