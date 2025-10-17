La légende du cristal magique Schirmeck
La légende du cristal magique Schirmeck vendredi 17 octobre 2025.
La légende du cristal magique
3 Place du Marché Schirmeck Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-17 20:00:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
La légende du cristal magique
Il faudra des enfants courageux pour sauver le cristal magique… Es-tu prêt à relever l’aventure ?
Un spectacle unique qui mélange chanson, musique, conte et magie, pour émerveiller petits et grands
Un moment féérique et participatif, où toute la famille plongera dans un univers magique .
3 Place du Marché Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 67 92 mediatheque@ville-schirmeck.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La légende du cristal magique Schirmeck a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche