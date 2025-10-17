La légende du cristal magique Schirmeck

La légende du cristal magique Schirmeck vendredi 17 octobre 2025.

3 Place du Marché Schirmeck Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Il faudra des enfants courageux pour sauver le cristal magique… Es-tu prêt à relever l’aventure ?

Un spectacle unique qui mélange chanson, musique, conte et magie, pour émerveiller petits et grands

Un moment féérique et participatif, où toute la famille plongera dans un univers magique .

3 Place du Marché Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 67 92 mediatheque@ville-schirmeck.fr

