LA LÉGENDE DU LOUP-GAROU DU GOULET Parking du parcours sportif Mont Lozère et Goulet 2 juillet 2025 17:30

Lozère

LA LÉGENDE DU LOUP-GAROU DU GOULET Parking du parcours sportif Forêt du Goulet, Le Bleymard Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Adulte

Début : 2025-07-02 17:30:00

fin : 2025-08-14

2025-07-02

2025-07-15

2025-07-24

2025-08-05

2025-08-14

2025-08-26

Un jeu d’enquête immersif autour d’un mythe local à résoudre en équipe.

Un jeu de piste immersif où la frontière entre légende et réalité s’efface. Plongez dans les forêts brumeuses du Gévaudan pour résoudre la mystérieuse disparition du vieux Léandro, chercheur de légendes, et lever la malédiction de la pierre ancestrale qui pourrait bien avoir emporté son âme.

Fôret du Goulet Rendez-vous au parking du Parcours sportif .

Parking du parcours sportif Forêt du Goulet, Le Bleymard

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 16 35 27 63

English :

An immersive investigative game based on a local myth to be solved as a team.

German :

Ein eindringliches Ermittlungsspiel um einen lokalen Mythos, das im Team gelöst werden muss.

Italiano :

Un gioco investigativo coinvolgente basato su un mito locale da risolvere in squadra.

Espanol :

Un juego de investigación inmersivo basado en un mito local que hay que resolver en equipo.

