La légende Mike Brant Bussang

La légende Mike Brant Bussang dimanche 14 décembre 2025.

La légende Mike Brant

9 allée du Casino Bussang Vosges

Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Revivez la légende Mike Brant avec des tubes inoubliables !Tout public
18  .

9 allée du Casino Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 29 28 88 00 

English :

Relive the Mike Brant legend with unforgettable hits!

L’événement La légende Mike Brant Bussang a été mis à jour le 2025-11-29 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES