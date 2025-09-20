La Léproserie de Saint-Bernard Léproserie de Saint-Bernard Saint-Denis

La Léproserie de Saint-Bernard Léproserie de Saint-Bernard Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.

La Léproserie de Saint-Bernard Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Léproserie de Saint-Bernard La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T09:30:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T13:30:00

Seul site de Saint-Denis à proposer une exposition permanente in situ, le parcours proposé permet une découverte complète de l’histoire d’une léproserie aménagée au milieu du XIXème siècle. La visite peut se prolonger avec la découverte des cachots et du cimetière des lépreux.

Les deux animations sur site. Contact : Donn la Main : 0693 21 05 86

Léproserie de Saint-Bernard 146 Chemin du Pere Raimbault, 97400 Saint-Denis 97417 La Réunion La Réunion

Seul site de Saint-Denis à proposer une exposition permanente in situ, le parcours proposé permet une découverte complète de l’histoire d’une léproserie aménagée au milieu du XIXème siècle. La visite…

La léproserie de Saint-Bernard – Photo Jean Legros – Collection Laurent Hoarau