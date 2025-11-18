La Lettre d’Italie Théâtre Emile Loubet Montélimar

La Lettre d’Italie

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 15 – 15 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 20:30:00

fin : 2025-11-18 22:00:00

Date(s) :

2025-11-18

Une lettre égarée pousse Luca à suivre les traces de son père, berger devenu ouvrier. Ce voyage intime, entre révélations et souvenirs, mêle douleur et tendresse. Dans les ombres du passé, peut surgir une lumière nouvelle.

.

Théâtre Emile Loubet 1 place du Théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 43 02 99 billetterie.spectacle@montelimar-agglo.fr

English :

A lost letter prompts Luca to follow in the footsteps of his father, a shepherd turned factory worker. This intimate journey, between revelations and memories, mixes pain and tenderness. In the shadows of the past, a new light can emerge.

German :

Ein verlegter Brief bringt Luca dazu, den Spuren seines Vaters zu folgen, der vom Schäfer zum Arbeiter wurde. Diese intime Reise, zwischen Enthüllungen und Erinnerungen, vermischt Schmerz und Zärtlichkeit. In den Schatten der Vergangenheit kann ein neues Licht auftauchen.

Italiano :

Una lettera smarrita spinge Luca a seguire le tracce del padre, pastore diventato operaio. Questo viaggio intimo, tra rivelazioni e ricordi, unisce dolore e tenerezza. Nelle ombre del passato può emergere una nuova luce.

Espanol :

Una carta perdida empuja a Luca a seguir los pasos de su padre, un pastor convertido en obrero. Este viaje íntimo, entre revelaciones y recuerdos, combina dolor y ternura. Entre las sombras del pasado, puede surgir una nueva luz.

L’événement La Lettre d’Italie Montélimar a été mis à jour le 2025-10-13 par Montélimar Tourisme Agglomération