La lettre oublié du Père Noël Médiathèque de Maxent Médiathèque L’école Buissonnière Maxent

La lettre oublié du Père Noël Médiathèque de Maxent

Médiathèque L’école Buissonnière 1 Rue du Prelois Maxent Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Spectacle de la Cie Art Flex.

De nombreuses aventures attentent Luciole et Fanfoué, dans ce spectacle mêlant humour, jonglerie, cascades et interactions avec le public !

Spectacle de Noël Gratuit sur réservation A partir de 5 ans

Dimanche 7 décembre à 15h30 .

