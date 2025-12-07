La lettre oublié du Père Noël Médiathèque de Maxent Médiathèque L’école Buissonnière Maxent
La lettre oublié du Père Noël Médiathèque de Maxent
Médiathèque L’école Buissonnière 1 Rue du Prelois Maxent Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-07 15:30:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Spectacle de la Cie Art Flex.
De nombreuses aventures attentent Luciole et Fanfoué, dans ce spectacle mêlant humour, jonglerie, cascades et interactions avec le public !
Spectacle de Noël Gratuit sur réservation A partir de 5 ans
Dimanche 7 décembre à 15h30 .
