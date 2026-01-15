La liberté au coeur du mouvement Espace Aurore et bord du lac Aix-les-Bains

La liberté au coeur du mouvement

Espace Aurore et bord du lac 31 rue Jacotot Aix-les-Bains Savoie

Tarif : 190 – 190 – EUR

A partir du 1er février 2026

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-03

2026-05-01

Dans la collection , et en co-animation avec Sophie, je vous propose un stage pour aller à la rencontre du mouvement libre (Danse, Wutao, …).

Espace Aurore et bord du lac 31 rue Jacotot Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 68 14 40 davidcuvelier@icloud.com

In the , collection, and co-hosted with Sophie, I propose a workshop on free movement (Dance, Wutao, etc.).

