La liberté dans l’œuvre du poète et dramaturge Federico García Lorca. Médiathèque Violette Leduc Paris

spécialiste de la littérature espagnole des XVIe et XVIIe siècles, Line Amselem est aussi la traductrice de plusieurs conférences données par le poète et dramaturge andalou Federico García Lorca.

Line Amselem évoquera l’expression de la liberté chez García Lorca à travers des êtres, des sentiments ou bien encore des éléments naturels.

À l’occasion de la 28ème édition du Printemps des poètes, la médiathèque Violette Leduc vous invite à une rencontre autour de l’œuvre de Federico García Lorca en compagnie de l’autrice et traductrice Line Amselem.

Le samedi 21 mars 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-violette-leduc-1724 +33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/pg/mediathequevioletteleduc/posts/ https://www.facebook.com/pg/mediathequevioletteleduc/posts/



