La liberté sur tous les tons Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Mercredi 18 mars, 18h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Le groupe « Balade en poésie » s'est délecté à choisir des textes sur la liberté et vous invite à écouter sa sélection très variée et à partager des chants pour célébrer la liberté sur tous les tons…

C’est le Printemps des poètes ! Les poètes et les chansonniers ont tant fait résonner la liberté… Le groupe « Balade en poésie » a choisi des textes sur ce thème magnifique. Il vous invite dans différents lieux de la Médiathèque à écouter sa sélection très variée de poèmes et à partager des chants pour célébrer la liberté sur tous les tons… Vous êtes prié de venir avec vos oreilles (et vos cordes vocales si le cœur vous en dit) ; nous partagerons ensuite un verre.

Pour tous dès 13 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-18T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-18T20:00:00.000+01:00

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/lecture/la-liberte-sur-tous-les-tons

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



