La librairie « Livres et vous » fête ses 10 ans Librairie « Livres et vous » 38 place des martyrs de l’occupation Ruffec Charente

Pour fêter dignement son anniversaire, la librairie vous a concocté sur toute la journée un programme d’animations alléchant.

Librairie « Livres et vous » 38 place des martyrs de l’occupation

Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 96 51

English :

To celebrate its anniversary in style, the bookshop has put together an all-day program of events.

German :

Um ihren Geburtstag gebührend zu feiern, hat die Buchhandlung den ganzen Tag über ein verlockendes Unterhaltungsprogramm für Sie zusammengestellt.

Italiano :

Per festeggiare l’anniversario in grande stile, la libreria ha messo a punto un allettante programma di eventi per tutta la giornata.

Espanol :

Para celebrar su aniversario por todo lo alto, la librería ha preparado un tentador programa de actos durante todo el día.

