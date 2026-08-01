La lice du lys Lys-Saint-Georges
samedi 8 août 2026 · Lys-Saint-Georges
Informations pratiques
Lys-Saint-Georges
La lice du lys
Parc du Château Lys-Saint-Georges Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
La lice du lys Fête médiévale au Château de Lys Saint-Georges.
Une trentaine d’échoppes et artisans et plusieurs campements vous entraineront dans les festivités à partir de 10h et jusqu’à la nuit en légendes samedi. Artisans, jeux pour tous âges, costumes, convivialité et spectacles seront au rendez-vous. Spectacle immersif à 21h le samedi. .
Parc du Château Lys-Saint-Georges 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 7 50 97 36 15 ebenaum@gmail.com
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English :
The Lys Tournament Medieval Festival at the Château de Lys Saint-Georges.
L’événement La lice du lys Lys-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Pays de George Sand