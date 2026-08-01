Informations pratiques

Lys-Saint-Georges

La lice du lys

Parc du Château Lys-Saint-Georges Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

La lice du lys Fête médiévale au Château de Lys Saint-Georges.

Une trentaine d’échoppes et artisans et plusieurs campements vous entraineront dans les festivités à partir de 10h et jusqu’à la nuit en légendes samedi. Artisans, jeux pour tous âges, costumes, convivialité et spectacles seront au rendez-vous. Spectacle immersif à 21h le samedi. .

Parc du Château Lys-Saint-Georges 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 7 50 97 36 15 ebenaum@gmail.com

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English :

The Lys Tournament Medieval Festival at the Château de Lys Saint-Georges.

L’événement La lice du lys Lys-Saint-Georges a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Pays de George Sand