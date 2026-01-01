La ligne 135 Médiathèque Salins-les-Bains

La ligne 135

Médiathèque 8 bis Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Gratuit

Début : 2026-01-24 10:30:00

fin : 2026-01-24 11:30:00

2026-01-24

Atelier dessin dans le cadre des Nuits de la lecture

Imagine ! Tu pars en voyage en train, tu regardes par la fenêtre… Que vois-tu ?

D’après le livre de Germano Zullo & Albertine

A partir de 6 ans. Sur inscription .

Médiathèque 8 bis Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr

