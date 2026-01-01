La ligne 135 Médiathèque Salins-les-Bains
La ligne 135 Médiathèque Salins-les-Bains samedi 24 janvier 2026.
La ligne 135
Médiathèque 8 bis Rue de la République Salins-les-Bains Jura
Gratuit
Début : 2026-01-24 10:30:00
fin : 2026-01-24 11:30:00
2026-01-24
Atelier dessin dans le cadre des Nuits de la lecture
Imagine ! Tu pars en voyage en train, tu regardes par la fenêtre… Que vois-tu ?
D’après le livre de Germano Zullo & Albertine
A partir de 6 ans. Sur inscription .
Médiathèque 8 bis Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr
