Informations pratiques

Rothau

La Ligne Bleue

rue des Déportés Rothau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 20:00:00

fin : 2026-09-20 22:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Tout public –

Là-haut, à huit cents mètres d’altitude, dans la vallée de la Bruche, à Natzwiller, des hommes et des femmes vivaient du tissage, de la culture de l’orge et du seigle, jusqu’à ce que les nazis viennent y construire le camp de concentration du Struthof. Aujourd’hui encore, les hommes et la montagne portent les traces de ces blessures, les strates de cette mémoire meurtrie. Dans chaque maison, dort une histoire. Là-haut, à travers les fenêtres des derniers témoins, le film explore une topographie des lieux, une cartographie des mémoires, autant qu’il raconte une humanité. .

rue des Déportés Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 09 49 contact@cinema-leroyal.fr

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English :

L’événement La Ligne Bleue Rothau a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche