La ligne de l’Aubrac et des Causses, une survivante dans le désert ferroviaire du Massif central Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris

La ligne de l’Aubrac et des Causses est une ligne historique du réseau ferré français. Elle a été menacée de fermeture depuis des décennies. Mais, grâce à des mobilisations citoyennes et à son importance pour le transport de marchandises, elle a été préservée.

Conférence par Valentin Loubet, étudiant en Master 2 d’affaires européennes à l’université Paris 8, en association avec la France généalogique – CEGF

Le jeudi 22 janvier 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Conférences gratuites, ouvertes à tous sans réservation, dans la limite des 90 places disponibles.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-22T16:00:00+01:00

fin : 2026-01-22T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-22T15:00:00+02:00_2026-01-22T17:00:00+02:00

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

https://archives.paris.fr/ +33187026565 contact@cegf.org https://www.facebook.com/archivesdeparis https://www.facebook.com/archivesdeparis



Afficher la carte du lieu Salle Paul Verlaine des Archives de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

