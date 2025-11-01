La ligne de nage (présentation) Nouveau Gare au Théâtre Vitry-sur-Seine

La ligne de nage (présentation) Lundi 12 janvier 2026, 14h00 Nouveau Gare au Théâtre Val-de-Marne

Entrée libre

Actes If organise cette rencontre professionnelle Sur un Plateau pour vous permettre de découvrir les projets artistiques de six compagnies en résidence dans les lieux du réseau au moment de leur première demande d’aide au projet à la DRAC.

Sur Un Plateau est un temps de découverte et de rencontre autour de projets artistiques en cours de création, menés par des compagnies accueillies en résidence et accompagnées par les lieux d’Actes If.

Fidèle à l’esprit du réseau, cette édition s’appuie sur la coopération et la mutualisation pour soutenir des démarches artistiques en devenir, à un moment clé de leur parcours : celui de la naissance du projet, de la constitution d’un réseau de partenaires, de la recherche de fonds et d’espaces de travail.

Nouveau Gare au Théâtre 13, rue Pierre Sémard. 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Port à l'Anglais Val-de-Marne Île-de-France

Le pavillon 33 – Antoine Gautier / Sylvain Gaudu