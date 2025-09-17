La ligne de train Nantes-Pornic fête ses 150 ans ! Sainte-Pazanne

La ligne de train Nantes-Pornic fête ses 150 ans ! Sainte-Pazanne mercredi 17 septembre 2025.

La ligne de train Nantes-Pornic fête ses 150 ans !

Gare de Sainte-Pazanne Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2025-09-17 08:00:00

fin : 2025-09-19 13:00:00

2025-09-17 2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21

Dans les années 1960, la ligne express Paris-Montparnasse Pornic s’arrête à La Bernerie-en-Retz.

C’est à la fois une carte postale et une page de l’histoire collective pour les Pays de la Loire…

À l’occasion des 150 ans de cette ligne ferroviaire historique, un programme d’animations est a

Programme détaillé

mercredi 17 septembre, à 19h30 à la Station (gare)

apéro-Documentaire autour du court métrage Virage vers le futur dédié aux mobilités rurales, alternatives à la voiture individuelle.

accueil du public à 19h, projection à 19h30 (55 min) suivi de discussions autour d’un apéro mexicain.

gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

vendredi 19 septembre, de 8h à 13h

village des mobilités durables devant la gare.

stand d’information et de sensibilisation aux mobilités par Pornic agglo Pays de Retz,

atelier participatif de réparation vélo par Place au vélo en Retz,

navettes en vélo taxi entre la gare et le marché.

les samedi 20 et dimanche 21 septembre,

la gare vivra au rythme des arrivées du train des plages dans une ambiance festive latino-américaine, en écho avec la cuisine mexicaine de La Station.

déjeuner mexicain (sur réservation par téléphone)

soirée musicale avec DJ Set sont au programme

Gare de Sainte-Pazanne Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 59 16 27 46

English :

In the 1960s, the Paris-Montparnasse Pornic express line stopped at La Bernerie-en-Retz.

It was both a postcard and a page of collective history for the Pays de la Loire region…

To mark the 150th anniversary of this historic rail line, a program of events is planned to celebrate the event

German :

In den 1960er Jahren hielt die Expresslinie Paris-Montparnasse Pornic in La Bernerie-en-Retz.

Dies ist sowohl eine Postkarte als auch eine Seite der kollektiven Geschichte für die Region Pays de la Loire…

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums dieser historischen Eisenbahnlinie wird ein Veranstaltungsprogramm organisiert

Italiano :

Negli anni ’60, la linea express Parigi-Montparnasse-Pornic si fermava a La Bernerie-en-Retz.

Si trattava di una cartolina e di una pagina di storia collettiva della regione del Pays de la Loire…

In occasione del 150° anniversario di questa storica linea ferroviaria, a La Bernerie-en-Retz è stato organizzato un programma di eventi

Espanol :

En los años 60, la línea exprés París-Montparnasse Pornic paraba en La Bernerie-en-Retz.

Fue a la vez una postal y una página de la historia colectiva de la región de Pays de la Loire…

Con motivo del 150 aniversario de esta línea ferroviaria histórica, se está organizando un programa de actos en La Bernerie-en-Retz

