La Lignée Salle Espélidou Gassin

Au Festival 1001 Danses à Gassin, nous avons l’immense joie d’accueillir Haza comme invitée spéciale une danseuse, chorégraphe et enseignante de Tribal Fusion basée à Toulouse, reconnue pour son approche profonde, créative et incarnée de la danse.

Salle Espélidou Route des Moulins de Paillas Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 03 33 51 association1001fusions@gmail.com

English : La Lignée

At the Festival 1001 Danses in Gassin, we have the immense joy of welcoming Haza as our special guest. A dancer, choreographer, and Tribal Fusion teacher based in Toulouse, she is renowned for her deep, creative, and embodied approach to dance.

