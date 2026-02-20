La Lignée Salle Espélidou Gassin
La Lignée Salle Espélidou Gassin samedi 18 avril 2026.
La Lignée
Salle Espélidou Route des Moulins de Paillas Gassin Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
Au Festival 1001 Danses à Gassin, nous avons l’immense joie d’accueillir Haza comme invitée spéciale une danseuse, chorégraphe et enseignante de Tribal Fusion basée à Toulouse, reconnue pour son approche profonde, créative et incarnée de la danse.
.
Salle Espélidou Route des Moulins de Paillas Gassin 83580 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 03 33 51 association1001fusions@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Lignée
At the Festival 1001 Danses in Gassin, we have the immense joy of welcoming Haza as our special guest. A dancer, choreographer, and Tribal Fusion teacher based in Toulouse, she is renowned for her deep, creative, and embodied approach to dance.
L’événement La Lignée Gassin a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme de Gassin