La Lignerotte Ligny-en-Brionnais
La Lignerotte
Salle Communale Ligny-en-Brionnais Saône-et-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-04-06 07:30:00
fin : 2026-04-06 14:00:00
3 km (avec chasse aux œufs). 7-11-15-18-22 km (pédestre). 22 km (VTT et équestre).
Plusieurs ravitaillements suivants les parcours.
Une collation et boisson offertes au départ et à l’arrivée. Pensez à vos gobelets. .
Salle Communale Ligny-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 65 40 87 chantal.desnoyer@laposte.net
English : La Lignerotte
German : La Lignerotte
L’événement La Lignerotte Ligny-en-Brionnais a été mis à jour le 2025-11-10 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)