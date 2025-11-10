La Lignerotte

Salle Communale Ligny-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 07:30:00

fin : 2026-04-06 14:00:00

Date(s) :

2026-04-06

3 km (avec chasse aux œufs). 7-11-15-18-22 km (pédestre). 22 km (VTT et équestre).

Plusieurs ravitaillements suivants les parcours.

Une collation et boisson offertes au départ et à l’arrivée. Pensez à vos gobelets. .

Salle Communale Ligny-en-Brionnais 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 65 40 87 chantal.desnoyer@laposte.net

English : La Lignerotte

German : La Lignerotte

Italiano :

Espanol :

L’événement La Lignerotte Ligny-en-Brionnais a été mis à jour le 2025-11-10 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)