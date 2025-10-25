La ligue contre le cancer fête ses 20 ans Salle palas Oloron-Sainte-Marie
La ligue contre le cancer fête ses 20 ans Salle palas Oloron-Sainte-Marie samedi 25 octobre 2025.
Salle palas Avenue Mal de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
La Ligue contre le cancer fêtera ses 20 ans de présence sur Oloron en organisant une journée d’animations.
La Folie Galaxy sera présente pour la musique, et des stands d’informations et des jeux autour du dépistage et de l’accompagnement des malades et de leurs proches seront mis en place de 14h à 18h.
À 20h, un grand défilé Rose solidaire sera organisé avec l’association des commerçants En Daban, avant un repas
sous chapiteau offert par la Ligue aux spectateurs du défilé. .
