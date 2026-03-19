La Ligue des Flûtistes Parking de la Maison des Associations Brest
La Ligue des Flûtistes Parking de la Maison des Associations Brest vendredi 15 mai 2026.
La Ligue des Flûtistes
Parking de la Maison des Associations 6 Rue Pen Ar Créach Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:03:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Depuis une place publique, ils racontent, sans écran vert ni effets spéciaux, une histoire de magie. Ce récit musical s’inscrit comme une fable épique, musicale et humoristique.
Portée par 4 conteurs multi-instrumentistes, elle mêle deux histoires légendaires le Joueur de Flûte de Hamelin et une parodie d’Harry Potter. Ce sont deux sorcières qui partent à la recherche d’un flûtiste enchanteur pour sauver leur île d’une invasion mortelle. Le spectacle questionne le sens que l’on donne aux pouvoirs magiques manipuler le monde ou laisser le monde souffler à travers nous ? .
Parking de la Maison des Associations 6 Rue Pen Ar Créach Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 19 46
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L’événement La Ligue des Flûtistes Brest a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue