La Ligue des Flûtistes Parking de la Maison des Associations Brest

La Ligue des Flûtistes

Parking de la Maison des Associations 6 Rue Pen Ar Créach Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:03:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Depuis une place publique, ils racontent, sans écran vert ni effets spéciaux, une histoire de magie. Ce récit musical s’inscrit comme une fable épique, musicale et humoristique.

Portée par 4 conteurs multi-instrumentistes, elle mêle deux histoires légendaires le Joueur de Flûte de Hamelin et une parodie d’Harry Potter. Ce sont deux sorcières qui partent à la recherche d’un flûtiste enchanteur pour sauver leur île d’une invasion mortelle. Le spectacle questionne le sens que l’on donne aux pouvoirs magiques manipuler le monde ou laisser le monde souffler à travers nous ? .

Parking de la Maison des Associations 6 Rue Pen Ar Créach Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 19 46

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English :

L’événement La Ligue des Flûtistes Brest a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue