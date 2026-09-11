LA LIGUE DES OBJETS + LA FEMME EN ROUGE – JAZZÈBRE LA CASA MUSICALE Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

LA LIGUE DES OBJETS + LA FEMME EN ROUGE – JAZZÈBRE

LA CASA MUSICALE 1 Rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 21:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

La Casa Musicale – Salle des Résidents

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LA CASA MUSICALE 1 Rue Jean Vielledent Perpignan 66100 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 13 14 info@jazzebre.com

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? La Casa Musicale – Residents’ Hall

L’événement LA LIGUE DES OBJETS + LA FEMME EN ROUGE – JAZZÈBRE Perpignan a été mis à jour le 2026-09-11 par PERPIGNAN TOURISME