LA LIGUE DES OBJETS + LA FEMME EN ROUGE – JAZZÈBRE LA CASA MUSICALE Perpignan
samedi 10 octobre 2026 · LA CASA MUSICALE · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
LA LIGUE DES OBJETS + LA FEMME EN ROUGE – JAZZÈBRE
LA CASA MUSICALE 1 Rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base – plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 21:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
La Casa Musicale – Salle des Résidents
.
LA CASA MUSICALE 1 Rue Jean Vielledent Perpignan 66100 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 13 14 info@jazzebre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
? La Casa Musicale – Residents’ Hall
L’événement LA LIGUE DES OBJETS + LA FEMME EN ROUGE – JAZZÈBRE Perpignan a été mis à jour le 2026-09-11 par PERPIGNAN TOURISME
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- AFTERWORK CHEZ CAVAVIN CAVAVIN Perpignan 17 septembre 2026
- VOYAGE EN PARODIE LA BOITE A RIRE Perpignan 17 septembre 2026
- MANU CLABECQ EXPO ELMEDIATOR Perpignan 18 septembre 2026
- AXIOME – JEAN YVES GARGADENNEC Verrière de l’Hôtel Pams Perpignan 18 septembre 2026
- SOS PALAIS: MISSION SAUVETAGE ! Rue des Archers Perpignan 19 septembre 2026