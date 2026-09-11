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LA LIGUE DES OBJETS + LA FEMME EN ROUGE – JAZZÈBRE LA CASA MUSICALE Perpignan

samedi 10 octobre 2026 · LA CASA MUSICALE · Perpignan

LA LIGUE DES OBJETS + LA FEMME EN ROUGE – JAZZÈBRE LA CASA MUSICALE Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
LA CASA MUSICALE
Adresse
1 Rue Jean Vielledent
Ville
66100 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
10 10 10 Tarif de base - plein tarif Plein tarif

Perpignan

LA LIGUE DES OBJETS + LA FEMME EN ROUGE – JAZZÈBRE

LA CASA MUSICALE 1 Rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base – plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 21:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

La Casa Musicale – Salle des Résidents
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LA CASA MUSICALE 1 Rue Jean Vielledent Perpignan 66100 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 51 13 14  info@jazzebre.com

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English :

? La Casa Musicale – Residents’ Hall

L’événement LA LIGUE DES OBJETS + LA FEMME EN ROUGE – JAZZÈBRE Perpignan a été mis à jour le 2026-09-11 par PERPIGNAN TOURISME

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