La Linéenne randonnée solidaire Ligny-le-Châtel
La Linéenne randonnée solidaire Ligny-le-Châtel samedi 4 octobre 2025.
La Linéenne randonnée solidaire
Grand Lavoir Ligny-le-Châtel Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 13:30:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Venez participer à la rando solidaire La Linéenne ! Une marche dans les vignes pour soutenir l’association « Tous ensemble pour Benjamin ». 4 parcours de 4,6 à 20 km selon vos envies.
Participation libre, inscription sur place au Grand Lavoir. Un verre de l’amitié sera proposé à l’arrivée.
Chaussez vos baskets pour la bonne cause ! .
Grand Lavoir Ligny-le-Châtel 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté tousensemblepourbenjamin@hotmail.com
English : La Linéenne randonnée solidaire
German : La Linéenne randonnée solidaire
Italiano :
Espanol :
L’événement La Linéenne randonnée solidaire Ligny-le-Châtel a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois