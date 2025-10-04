La Linéenne randonnée solidaire Ligny-le-Châtel

La Linéenne randonnée solidaire Ligny-le-Châtel samedi 4 octobre 2025.

Grand Lavoir Ligny-le-Châtel Yonne

Début : 2025-10-04 13:30:00
Venez participer à la rando solidaire La Linéenne ! Une marche dans les vignes pour soutenir l’association « Tous ensemble pour Benjamin ». 4 parcours de 4,6 à 20 km selon vos envies.
Participation libre, inscription sur place au Grand Lavoir. Un verre de l’amitié sera proposé à l’arrivée.
Chaussez vos baskets pour la bonne cause !   .

Grand Lavoir Ligny-le-Châtel 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   tousensemblepourbenjamin@hotmail.com

