« La Liseuse de Bonnes Aventures » par et avec Claire Grimbert, Cie Elle murmure

Bibliothèque temporaire 6 avenue Eugène Bernain Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

2025-10-04

Elle voyage d’un lieu à l’autre, mais aujourd’hui, c’est ici, à la Bibliothèque Quintaou, au détour des rayon-nages qu’elle a posé sa tente. Oserez-vous en passer le seuil ?

Seul.e ou accompagné.e.s, laissez le hasard vous guider et lui souffler les mots qu’elle aura à vous transmettre.

Glanés ça et là au fil de ses lectures, voyez si les auteurs de la littérature francophone d’aujourd’hui ont quelque chose à vous murmurer, s’ils ouvrent votre vision, si leurs mots posés au fil des pages encrent ce que vous n’auriez su dire.

Pénétrez sous le chapiteau de La Liseuse de Bonnes Aventures et venez vous faire tirer les histoires.

Tout public.

Dans le cadre de Biblis en folie, 2ème édition des journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques. .

Bibliothèque temporaire 6 avenue Eugène Bernain Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55 bibliotheque@anglet.fr

