La Lissacoise, course et randonnée pédestre Lissac-et-Mouret

La Lissacoise, course et randonnée pédestre Lissac-et-Mouret dimanche 23 novembre 2025.

La Lissacoise, course et randonnée pédestre

Salle des Fêtes Lissac-et-Mouret Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 09:30:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

La Lissacoise, édition 2025

Rendez-vous à Lissac et Mouret pour marcher ou courir sur les jolis sentiers vallonnés ! 7, 11 ou 20km de pleine nature pour profiter des paysages d’automne ! Bonus à la fin, un repas délicieux préparé par la cantinière de l’école !

On vous attend nombreux !

La Lissacoise, édition 2025

Rendez-vous à Lissac et Mouret pour marcher ou courir sur les jolis sentiers vallonnés ! 7, 11 ou 20km de pleine nature pour profiter des paysages d’automne ! Bonus à la fin, un repas délicieux préparé par la cantinière de l’école !

On vous attend nombreux ! .

Salle des Fêtes Lissac-et-Mouret 46100 Lot Occitanie

English :

La Lissacoise, 2025 edition

Join us in Lissac and Mouret to walk or run on the lovely hilly trails! 7, 11 or 20km of nature to enjoy the autumn landscapes! Bonus at the end: a delicious meal prepared by the school canteen staff!

We look forward to seeing you there!

German :

La Lissacoise, Ausgabe 2025

Treffen Sie sich in Lissac und Mouret, um auf den hübschen, hügeligen Wegen zu wandern oder zu laufen! 7, 11 oder 20 km in freier Natur, um die Herbstlandschaften zu genießen! Bonus am Ende: eine leckere Mahlzeit, die von der Schulkantine zubereitet wird!

Wir erwarten Sie zahlreich!

Italiano :

La Lissacoise, edizione 2025

Ritrovo a Lissac e Mouret per camminare o correre lungo i bei sentieri ondulati! 7, 11 o 20 km di campagna aperta per godere dei paesaggi autunnali! Bonus finale: un delizioso pasto preparato dal personale della mensa scolastica!

Non vediamo l’ora di vedervi!

Espanol :

La Lissacoise, edición 2025

Únase a nosotros en Lissac y Mouret para pasear o correr por los hermosos senderos ondulados 7, 11 o 20 km de campo abierto para disfrutar de los paisajes otoñales Al final, una deliciosa comida preparada por el personal del comedor escolar

¡Te esperamos!

L’événement La Lissacoise, course et randonnée pédestre Lissac-et-Mouret a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Figeac