La liste de mes envies Théâtre de la rue de belleville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 20:30 – 22:00

Gratuit : non Tarif plein : 22€Tarif réduit : 17€Carte blanche : 12€ Tout public

A 47 ans, Jocelyne Guerbette, mercière à Arras, mène une vie ordinaire rythmée par un blog sur la dentelle et un mari indifférent. Un jour, un évènement extraordinaire lui offre la possibilité de changer de vie. Jocelyne peut désormais tout s’offrir, et commence la liste de tous ses désirs… Mais n’aurait-elle pas finalement plus à perdre qu’à gagner ?Adaptée du best-seller de Grégoire Delacourt, une histoire lumineuse et émouvante qui rend la vie plus belle. D’après le roman de Grégoire DelacourtMise en scène de Catherine HauseuxAvec Gwenaël Ravaux

Théâtre de la rue de belleville Nantes 44100



