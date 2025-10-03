La liste de mes envies Troyes

La liste de mes envies Troyes vendredi 3 octobre 2025.

La liste de mes envies

Théâtre Le Quai Troyes Aube

Tarif : 25 – 25 – 26 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Jeune fille, Jocelyne rêvait de mode et de prince charmant. Mais la vie est passée par là, et à 47 ans, la mercière d’Arras doit se contenter d’un mari indifférent et d’un blog sur la dentelle. Quand un heureux concours de circonstances lui offre le gros lot du loto, Jocelyne comprend qu’elle a de quoi réaliser tous ses désirs. Cependant, cet argent tombé du ciel lui fait peur n’aurait-elle finalement pas plus à perdre qu’à gagner ?



La force de Grégoire Delacourt est d’offrir une galerie de portraits de personnages qui sont un véritable cadeau pour une comédienne. C’est un véritable exercice qui demande de la virtuosité mais qui s’avère une source de plaisir inépuisable.



La mise en scène de Catherine Hauseux met en valeur ce texte en suggérant de nombreux univers, de nombreux lieux.



Extraits de presse

>> LA CROIX : La comédienne Gwenaël Ravaux, solaire, habite ce seul en scène de belle manière, insufflant à son personnage de mercière, contente de son sort, une lumière intérieure et une profondeur inattendue.

>> LE SCENO : Une belle histoire qui aide à lutter contre la morosité ambiante !

Réservation du 01-06-2025 au 04-09-2025 réservé aux adhérents saison 2025-2026 ; A partir du 04-09-2025 tout public .

Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 12 93 59 51 contact@theatrelequai.fr

