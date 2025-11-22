La Litanie des Cimes. Feat MAH DAMBA. Musique du monde Mali Place Saint-Pierre Mâcon

La Litanie des Cimes. Feat MAH DAMBA. Musique du monde Mali Place Saint-Pierre Mâcon samedi 22 novembre 2025.

La Litanie des Cimes. Feat MAH DAMBA.

Musique du monde Mali

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Clément Janinet, violoniste et compositeur français, disciple de Didier Lockwood depuis ses 15 ans, a joué avec de nombreux artistes internationaux tels que Ricardo Del Fra, Mark Turner, Magic Malik, Richard Bona, Cheik Tidiane Seik…

Passionné de musiques Africaines et Sud-Américaines, il est à l’origine du magnifique trio La Litanie des Cimes salué par la critique.

Augmentées de la présence envoûtante de Mah Damba, les prières de La Litanie des Cimes sont de petits hymnes païens augmentés de la puissance de l’art des griots. Car Mah Damba reconnue par ses pairs comme l’une des plus grandes chanteuses et poétesses maliennes en activité est une djeli, une griotte mandingue dont la voix déploie des trésors de louanges aussi complexes qu’immédiates. Magnifique et troublante.

Habituée au chiffre trois et à ses déséquilibres depuis sa création, en 2019, la musique initiée par Clément Janinet, en compagnonnage d’Élodie Pasquier aux clarinettes et Bruno Ducret au violoncelle, se fond parfaitement dans ses atours de quartet. La présence de cette prêtresse en exil vient bousculer avec une amitié solide les grands mouvements, les tempos lents et les contemplations harmoniques. L?’?improvisation reste libre et introspective, la répétition des motifs produit autant d’étincelles que d’épopées magistrales, autant d’émeutes personnelles que de récits tapageurs et ardents, soufflés à l’oreille de qui voudra, depuis le sommet des grands arbres.

Avec

Mah Damba chant,

Clément Janinet violon, ngoni,

Elodie Pasquier clarinette,

Bruno Ducret violoncelle. .

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net

English :

German : La Litanie des Cimes. Feat MAH DAMBA.

Musique du monde Mali

Italiano :

Espanol :

L’événement La Litanie des Cimes. Feat MAH DAMBA.

Musique du monde Mali Mâcon a été mis à jour le 2025-10-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)