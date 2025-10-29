La Litanie des Cimes & Mah Damba Studio de l’Ermitage Paris
La Litanie des Cimes & Mah Damba Studio de l’Ermitage Paris mercredi 29 octobre 2025.
Avec la voix envoûtante de la grande chanteuse et griotte Mah Damba, La Litanie des Cimes trouve une intensité nouvelle. Le trio mené par Clément Janinet avec Élodie Pasquier et Bruno Ducret mêle improvisation, mélodies chambristes et ostinatos hypnotiques, le tout sublimé par la puissance lumineuse du chant mandingue.
Clément Janinet : violon, nickelharpa,
compositions
Mah Damba : voix, compositions
Elodie Pasquier: clarinettes
Bruno Ducret : violoncelle
Sortie de l’album : Mah Under The Repetitive Sky (Cyclope Records – 2025)
Le mercredi 29 octobre 2025
de 20h30 à 22h30
payant Prévente : 18 EUR
Tarif sur place : 22 EUR Tout public.
Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris
Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)
Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/la-litanie-des-cimes-et-mah-damba https://www.facebook.com/clement.janinet