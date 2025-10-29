La Litanie des Cimes & Mah Damba Studio de l’Ermitage Paris

La Litanie des Cimes & Mah Damba Studio de l’Ermitage Paris mercredi 29 octobre 2025.

Avec la voix envoûtante de la grande chanteuse et griotte Mah Damba, La Litanie des Cimes trouve une intensité nouvelle. Le trio mené par Clément Janinet avec Élodie Pasquier et Bruno Ducret mêle improvisation, mélodies chambristes et ostinatos hypnotiques, le tout sublimé par la puissance lumineuse du chant mandingue.

Clément Janinet : violon, nickelharpa,

compositions

Mah Damba : voix, compositions

Elodie Pasquier: clarinettes

Bruno Ducret : violoncelle

Sortie de l’album : Mah Under The Repetitive Sky (Cyclope Records – 2025)

Le mercredi 29 octobre 2025

de 20h30 à 22h30

payant Prévente : 18 EUR

Tarif sur place : 22 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-29T21:30:00+01:00

fin : 2025-10-29T23:30:00+01:00

Date(s) : 2025-10-29T20:30:00+02:00_2025-10-29T22:30:00+02:00

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/la-litanie-des-cimes-et-mah-damba https://www.facebook.com/clement.janinet https://www.facebook.com/clement.janinet