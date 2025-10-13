La littérature érotique de la Chine impériale Le Plateau / Le Cube Aix-en-Provence

Lundi 13 octobre 2025 de 14h30 à 16h. Le Plateau / Le Cube 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-10-13 14:30:00

fin : 2025-10-13 16:00:00

2025-10-13

Conférence animée par Pierre Kaser, Professeur de littérature chinoise ancienne.

Toujours interdite de diffusion dans l’espace où elle a vu le jour, la littérature chinoise explorant le commerce des corps et l’expression de la sensualité a produit quelques œuvres de premier plan et une multitude de fictions du second registre.

Ce corpus, longtemps réservé aux amateurs et aux spécialistes, est pour une part importante, désormais accessible en traduction. L’exposé permettra de dresser un tableau détaillé de ce pan de la création littéraire chinoise de la période impériale en portant un regard plus attentif aux productions romanesques des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. .

Le Plateau / Le Cube 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 22 30 marie-ange.papa@univ-amu.fr

English :

Lecture by Pierre Kaser, Professor of Ancient Chinese Literature.

German :

Vortrag unter der Leitung von Pierre Kaser, Professor für altchinesische Literatur.

Italiano :

Conferenza di Pierre Kaser, professore di Letteratura cinese antica.

Espanol :

Conferencia de Pierre Kaser, profesor de literatura china antigua.

