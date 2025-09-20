La Livarde La livarde Saint-Hilaire-de-Riez

La Livarde 20 et 21 septembre La livarde Vendée

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Depuis 1993, les bénévoles de La Livarde valorisent le patrimoine maritime de Saint-Hilaire-de-Riez en collectant objets, documents et embarcations liés à l’époque où la pêche animait le quartier de Sion. L’association restaure aussi d’anciens navires dans son atelier.

Visite de l’atelier de charpente marine, des expositions de photos anciennes, de l’atelier de mécanique marine et de ses moteurs.

La livarde 3 rue de l’océan 85270 saint-hilaire-de-riez Saint-Hilaire-de-Riez 85270 Vendée Pays de la Loire

Journées européennes du patrimoine 2025

Mairie de Saint Hilaire de Riez