La Locandiera Week end Théatre Beauzac
La Locandiera Week end Théatre Beauzac vendredi 6 février 2026.
La Locandiera Week end Théatre
Espace la Dorlière Beauzac Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 20:30:00
fin : 2026-02-06 22:00:00
Date(s) :
2026-02-06
Le théâtre de l’instant vous présente La Locandiera une pièce de théâtre de Carlo Goldoni par la Cie La Grande en Scène à l’espace la Dorlière à Beauzac, le vendredi 6 février à 20H30. Réservation office de tourisme au bureau de Beauzac.
.
Espace la Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le théâtre de l’instant presents La Locandiera, a play by Carlo Goldoni by the Cie La Grande en Scène at the Espace la Dorlière in Beauzac, on Friday February 6 at 8:30 pm. Reservations at the Beauzac tourist office.
L’événement La Locandiera Week end Théatre Beauzac a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron