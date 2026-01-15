La Locandiera Week end Théatre Beauzac

La Locandiera Week end Théatre

Espace la Dorlière Beauzac Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06 22:00:00

2026-02-06

Le théâtre de l’instant vous présente La Locandiera une pièce de théâtre de Carlo Goldoni par la Cie La Grande en Scène à l’espace la Dorlière à Beauzac, le vendredi 6 février à 20H30. Réservation office de tourisme au bureau de Beauzac.

Espace la Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

English :

Le théâtre de l’instant presents La Locandiera, a play by Carlo Goldoni by the Cie La Grande en Scène at the Espace la Dorlière in Beauzac, on Friday February 6 at 8:30 pm. Reservations at the Beauzac tourist office.

