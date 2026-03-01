LA LOCO ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

12 Rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 18:30:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Assemblée Générale qui se tiendra le mardi 10 mars à 18h30, au café asso de la La Loco-Motive 48. Ce sera l’occasion de faire le bilan de cette année un peu folle — inauguration, ouverture du café — et de réfléchir ensemble au projet de demain. Votre présence est précieuse c’est le moment de partager vos idées, d’exprimer vos besoins et de proposer vos envies pour faire vivre et grandir notre association.

Si vous ne pouvez pas assister à l’assemblée, vous pouvez donner procuration et nous retourner le formulaire avant le lundi 9 mars 2026 à 12h.

12 Rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 contact@loco48.fr

English :

We are delighted to invite you to our Annual General Meeting, to be held on Tuesday March 10 at 6.30pm, at the La Loco-Motive 48 café asso. It will be an opportunity to take stock of this crazy year inauguration, opening of the café and to reflect together on tomorrow?s project.

The meeting will be followed by a drink, to extend the convivial exchanges.

L’événement LA LOCO ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Villefort a été mis à jour le 2026-03-03 par 48-OT Mont Lozere