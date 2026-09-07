La Loco – Expositions et animations ferroviaires, Hangar à avion – ex magasins généraux SNCF -, Saint-Pierre-des-Corps

samedi 19 septembre 2026 · Hangar à avion - ex magasins généraux SNCF - · Saint-Pierre-des-Corps

Informations pratiques

La Loco – Expositions et animations ferroviaires 19 et 20 septembre Hangar à avion – ex magasins généraux SNCF – Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de modélisme H0. Animations jeune public. Petit train dans la cour extérieure du hangar. En partenariat avec la SNCF.

Hangar à avion – ex magasins généraux SNCF – Rue de la Pichotière 37700 Saint-Pierre-des-Corps Saint-Pierre-des-Corps 37700 Rabaterie Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://231e41.fr Bâtiment de 2 200 m² situé sur le site de l’ancien Magasin général de la SNCF 06 62 05 59 63

Exposition de modélisme H0. Animations jeune public. Petit train dans la cour extérieure du hangar. En partenariat avec la SNCF.

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