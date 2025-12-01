La Loco s’évade en Irlande pour le nouvel an La Loco Quimperlé

La Loco s’évade en Irlande pour le nouvel an

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Infos et réservations à venir !

Au menu, succulent Boeuf à la Guinness ! .

