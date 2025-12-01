La Loco s’évade en Irlande pour le nouvel an La Loco Quimperlé
La Loco s’évade en Irlande pour le nouvel an La Loco Quimperlé mercredi 31 décembre 2025.
La Loco s’évade en Irlande pour le nouvel an
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Infos et réservations à venir !
Au menu, succulent Boeuf à la Guinness ! .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La Loco s’évade en Irlande pour le nouvel an Quimperlé a été mis à jour le 2025-11-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS