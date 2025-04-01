La Loge des Bâtisseurs de Cathédrales Bourges

Tarif : 14 EUR

Début : 2025-04-01

fin : 2025-09-30

Découvrez une expérience immersive inédite à l’Office de Tourisme de Bourges ! À l’aide d’un casque de réalité virtuelle et de deux manettes, vous serez transportés plusieurs siècles en arrière dans La Loge des Bâtisseurs de Cathédrales.

Devenez sculpteur-tailleur de pierre, peintre polychrome, maître verrier ou encore maître d’œuvre. Des séances ont lieu tout au long de l’année à 10h30, 14h30 et 16h00. Si vous n’avez pas réservé votre expérience immersive sur notre site internet, merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la séance à l’accueil de l’Office de Tourisme. Vous souhaitez privatiser La Loge des Bâtisseurs de Cathédrales pour un groupe allant jusqu’à 25 personnes ? Contactez-nous par e-mail à groupes@ad2t.fr ou par téléphone au 02 48 48 00 19 ou au 02 48 48 00 23. .

Office de Tourisme de Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 02 60 contact@bourgesberrytourisme.com

Slip into the shoes of the cathedral builders and find out all about their trades.

Schlüpfen Sie in die Rolle der Kathedralenbauer und erfahren Sie alles über ihre Berufe.

Calatevi nei panni dei costruttori della cattedrale e scoprite i loro mestieri.

Métase en la piel de los constructores de la catedral y descubra todos sus oficios.

