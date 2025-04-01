La Loge des Bâtisseurs de Cathédrales Bourges
Découvrez une expérience immersive inédite à l’Office de Tourisme de Bourges ! À l’aide d’un casque de réalité virtuelle et de deux manettes, vous serez transportés plusieurs siècles en arrière dans La Loge des Bâtisseurs de Cathédrales.
Devenez sculpteur-tailleur de pierre, peintre polychrome, maître verrier ou encore maître d’œuvre. Des séances ont lieu tout au long de l’année à 10h30, 14h30 et 16h00. Si vous n’avez pas réservé votre expérience immersive sur notre site internet, merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la séance à l’accueil de l’Office de Tourisme. Vous souhaitez privatiser La Loge des Bâtisseurs de Cathédrales pour un groupe allant jusqu’à 25 personnes ? Contactez-nous par e-mail à groupes@ad2t.fr ou par téléphone au 02 48 48 00 19 ou au 02 48 48 00 23. .
English :
Slip into the shoes of the cathedral builders and find out all about their trades.
German :
Schlüpfen Sie in die Rolle der Kathedralenbauer und erfahren Sie alles über ihre Berufe.
Italiano :
Calatevi nei panni dei costruttori della cattedrale e scoprite i loro mestieri.
Espanol :
Métase en la piel de los constructores de la catedral y descubra todos sus oficios.
