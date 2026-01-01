La Loggia TOBÔGGAN Salle de l’étang bleu Paimpont

La Loggia TOBÔGGAN

Salle de l’étang bleu 2 Rue du Chevalier Lancelot du Lac Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 18:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

PRÉSENTATION D’UNE ÉTAPE DE TRAVAIL ! Compagnie Le Long Raccourci

Présentation d’un extrait du spectacle travaillé pendant la semaine et discussion avec la compagnie ● Jonglage.

“Pourquoi les adultes ne font pas de toboggan ? ”

Au point de départ de ce projet, il y a notre rencontre artistique, le partage de nos expériences et en particulier le rapport à nos pratiques de jonglerie, le bâton du diable pour Tino et les boîtes à cigares pour Joseph.

Dans notre société, certaines pratiques sont plus reconnues, plus valorisées que d’autres. Il est simple de faire le constat que la jonglerie n’est pas considérée comme une pratique des plus sérieuses. Ce constat, nous pouvons le faire d’un très grand nombre de pratiques quelles qu’elles soient, des passions, des hobby, des métiers ou juste des pratiques purement récréatives. Cette construction sociale est transversale à de nombreux facteurs comme par exemple l’âge, le genre ou le statut social.

En s’appuyant sur nos vécus personnels, nous espérons que ces questions pourront raisonner auprès d’un grand nombre de personnes. Nous cherchons à traiter ce sujet avec sensibilité, humour et décalage, tout en travaillant avec le plus grand sérieux. Nous souhaitons ce spectacle comme un moment aussi fun qu’un voyage en toboggan.

C’est une ôde aux passions insoupçonnées, à l’apparente inutilité et à la curiosité débordante.

Le Bâton (du diable) et Les Boîtes (à cigares) sont au cœur de ce projet. En s’appuyant sur des techniques préexistantes, nous travaillons à moderniser le répertoire technique de ces agrès. Cette création est un espace de partage de nos recherches de déconstruction/reconstruction, qui peuvent donner naissance à de nouvelles pratiques, voir de nouveaux objets de jonglerie.

Gratuit | 35 min | Tout public à partir de 7 ans. .

Salle de l’étang bleu 2 Rue du Chevalier Lancelot du Lac Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Loggia TOBÔGGAN Paimpont a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme de Brocéliande