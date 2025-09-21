La loi du désir – Spectacle au Festival du Saule Festival du Saule – Théâtre et arts vivants au port de l’Arsenal à Bastille Paris

La loi du désir – Spectacle au Festival du Saule Dimanche 21 septembre, 15h00 Festival du Saule – Théâtre et arts vivants au port de l'Arsenal à Bastille

En plein air, entrée libre.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

[à partir de 13 ans]

(1h00) Théâtre

Collectif La Porcherie

Jeu, co-création et co-écriture : Barnabé Lambert

Mise en scène, co-création et co-écriture : Esteban Hupé

Regards extérieurs : Éva Rami, Anna Fournier, Mickaël Delis et Agnès Proust

Aide à la création : Jeanne Fièvre

Création sonore : Manon Josien

A 18 ans, il est encore vierge. Privé d’éducation sexuelle et écrasé par la pornographie et les discours masculinistes qui traversent les cours d’école, il a l’impression d’être anormal, d’avoir un problème que les autres n’ont pas. Tous les jours cette même question se pose : est-ce qu’un jour sa vie d’homme va vraiment commencer ? Malgré les questions et les doutes, il se fait une promesse : ce soir, il couchera.

Festival du Saule – Théâtre et arts vivants au port de l'Arsenal à Bastille 67 boulevard de la Bastille 75012 Paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Île-de-France Festival de théâtre et d'arts vivants organisé chaque année en septembre au port de l'Arsenal à Paris.

Après avoir emprunté le nouveau grand escalier de la Bastille, être passé devant les bateaux Henri IV, Arletty ou Sysley, juste là entre le Saule pleureur et les gradins emblématiques du jardin, une scène apparaît au milieu des pavés historiques du quai.

Entrée libre. Métro Bastille (Ligne 1, 5 et 8) Bus 76

© louhacquetdelepine