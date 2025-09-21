La loi du désir – Spectacle au Festival du Saule Festival du Saule – Théâtre et arts vivants au port de l’Arsenal à Bastille Paris

[de 3 à 13 ans] GRATUIT SUR INSCRIPTION

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

(1h00) Danse

Stela Company vous propose un atelier de danse sur un bateau juste devant la scène du festival.

Rien n’est plus révélateur que le mouvement – le corps dit ce que les mots ne peuvent : Influencée par le travail de Martha Graham ou bien de Carolyn Carlson, je souhaite apporter une reconnexion au corps à mes élèves, dans ce monde qui va si vite. Prendre le temps de se sentir et de revenir à soi. Apporter des fondations solides et un entretien régulier au corps, notre maison. Tout part ensuite de là : Nos relations, nos émotions, notre langage, nos espoirs, nos décisions et nos actions

À découvrir pendant le Festival du saule !

Après avoir emprunté le nouveau grand escalier de la Bastille, être passé devant les bateaux Henri IV, Arletty ou Sysley, juste là entre le Saule pleureur et les gradins emblématiques du jardin, une scène apparaît au milieu des pavés historiques du quai.

Entrée libre. Métro Bastille (Ligne 1, 5 et 8) Bus 76

© louhacquetdelepine