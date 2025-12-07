La loi du genre – Sous la pluie – week-end spécial Le Cinématographe Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 16:15 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit dans la limite des places disponibles, sur présentation de la contre-marque à venir chercher au musée.

Au Cinématographe, un week-end spécial en lien avec l’exposition Sous la pluie. Peindre, vivre et rêver a lieu les 6 et 7 décembre. Venez chercher votre contre-marque à l’accueil du musée ! Au programme :Le 6/12 à 14h45 : La Belle équipe de Julien Duvivier (France, 1936, 1h47 • avec Jean Gabin, Charles Vanel, Raymond Aimos)Le 6/12 à 17h : Au hasard Balthazar de Robert Bresson (France, 1966, 1h36 • avec Anne Wiazemsky, Francois Lafarge) et La Pluie (Regen) de Joris Ivens (Pays-Bas, 1929, 14 min • documentaire). Cette séance est présentée par Jérôme Baron, directeur artistique du festival des 3 Continents et co-président du Cinématographe.Le 6/12 à 20h : Nostalghia de Andreï Tarkovski (URSS-Italie, 1983, 2h10, VOSTF)Le 7/12 à 16h15 : Cadet d’eau douce (Steamboat Bill Junior) de Buster Keaton et Charles Reisner • à partir de 6 ans (États-Unis, 1928, 1h10 • avec Buster Keaton, Tom McGuire)Le 7/12 à 18h : Damnation (Karhozat) de Béla Tarr (Hongrie, 1987, 2h01, VOSTF • avec Miklós B. Székely, Vali Kerekes)En savoir plus : https://www.lecinematographe.com/

Le Cinématographe Nantes 44000