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La Loi du Marché Le Nouveau Théâtre Châtellerault

lundi 1 février 2027 · Le Nouveau Théâtre · Châtellerault

La Loi du Marché Le Nouveau Théâtre Châtellerault

Informations pratiques

Début
lundi 1 février 2027
Fin
lundi 1 février 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Le Nouveau Théâtre
Adresse
21 rue Chanoine de Villeneuve
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

La Loi du Marché

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-01 20:30:00
fin : 2027-02-01 21:45:00

Date(s) :
2027-02-01

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Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54  billetterie@3t-chatellerault.fr

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English : La Loi du Marché

L’événement La Loi du Marché Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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